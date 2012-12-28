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Бизнес
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34 минуты назад

ДОМ НА РЕКЕ В ЛИПЕЦКЕ: СЛУХ НАКОНЕЦ – ТО РАЗВЕЯН

Липецк — город, где слухи становятся историей. Одна такая городская история повествовала о жилом комплексе, построенном рядом с речкой Студёновкой. 

Долгое время жители окрестных мест скептически смотрели на проект, поднимая вопрос о подземных грунтовых водах. Но как часто это бывает – слухи, это просто слухи.


Уже 1 марта этого года застройщик торжественно объявил о сдаче жилого комплекса Парус. Все инженерные решения были выполнены строго по проекту, надежность конструкций подтвердили специалисты после тщательных проверок.

Новый жилой комплекс оснащен современной котельной, большой детской и спортивной площадками, и соответствует нормативам безопасности и экологическим стандартам.

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Особенно остро стоял вопрос парковочных мест, который ГК Ремстройсервис решил кардинально – в доме сразу 2 паркинга и места рядом с домом.

Дом получился по настоящему семейным как в отношении планировок, так и инфраструктуры. Рядом школа, детский сад, поликлиника, парк и даже санаторий в 5 минутах.

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Но сюрпризы на этом не закончились – до 1 июня можно приобрести новую квартиру в ЖК Парус с выгодой до 880 000 тысяч рублей. Уникальная акция такого масштаба действует впервые.

Узнать условия, стоимость квартир и планировки можно у менеджеров. Звоните 51-63-93 или получите информацию в мессенджер

Записаться на экскурсию можно на: rss48.ru

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