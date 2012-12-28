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В России
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сегодня, 15:59

Банки стали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредиток

Если клиент имеет кредитную карту, но долгое время избегает выплаты процентов, то банки снижают лимит до нуля.

Российские банки стали жестче относиться к клиентам, которые пользуются кредитками только в беспроцентный период, — некоторым из них снижают лимиты или блокируют расходные операции, вынуждая уходить в другие финансовые организации. О такой практике рассказал зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес, выступая на форуме «Финансы новой цифровой эпохи». Он связал это с резким ростом процентных ставок в России и торможением розничного кредитования, — передает РБК.

«Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили банку годами проценты и думали, что в банках этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают. Если по ключевой ставке 6% и большом объеме кредитов наличными банки это терпели (большие расходы на кешбэк), то при «ключе» 21% и низких объемах выдач кредитов наличными банки просто начинают блокировать этих клиентов и говорить: «Уходите в другие банки», — заявил Тывес. Топ-менеджер резюмировал, что банки раньше «воевали, у кого будет больше кешбэка», а сейчас — «кто быстрее его обрежет». Тывес пояснил, что «Уралсиб» изменил подход к недоходным держателям кредитных карт прошлой осенью, но он не единственный банк, кто пошел на такой шаг.

На урезание лимитов по кредиткам активно жалуются не только клиенты «Уралсиба», но и держатели карт Альфа-банка, следует из отзывов пользователей Banki.ru, размещенных с начала апреля. Аналогичные обращения также писали клиенты Ренессанс Банка и Т-банка.

«Экономия на «убыточных» карточных клиентах — это один из тех шагов, которые банки вынуждены делать», — подтверждает гендиректор аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов. По его словам, тенденция начала формироваться осенью прошлого года.

«Это были какие-то точечные решения, проба пера, тонкая настройка бизнес-модели. Сегодня почти все крупные банки из мне известных так или иначе эту оптимизацию проводить планируют, а некоторые уже проводят», — сказал он.

«Если мы видим, что клиент, по-простому говоря, имеет у нас только кредитную карту и длительный срок нам совсем не платит проценты, то мы снижаем лимит до нуля по данному клиенту. Карточкой на расходные операции пользоваться больше нельзя. Долг погашается по той ставке, по которой была у клиента. Он может его сразу погасить, может погашать минимальными платежами. Мы не можем досрочно этот долг потребовать, никакой просрочки нет, клиент просто будет выгашивать долг», — объяснил Тывес подход «Уралсиба».
кредиты
проценты
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