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В мире
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26 минут назад
В Турции зафиксированы повторные толчки после первого землетрясения
Первое землетрясение было зафиксировано у берегов Силиври, после чего произошло второе — более мощное.
Ранее в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,02, — сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). Подземный толчок зарегистрировали на глубине 10 км.
Уточняется, что подземный толчок последовал за землетрясением, эпицентр которого находился в Мраморном море недалеко от побережья района Силиври в Стамбуле. Землетрясение с магнитудой 3,9 продлилось около 10 секунд и вызвало панику, — передает РБК.
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Стамбуле в 12:13 по местному времени, подземный толчок зафиксировали на 6,99 км, — уточняют в местных СМИ. Второе землетрясение случилось спустя несколько минут — в 12:40 по местному времени. Yirmidort TV пишет, что второе землетрясение началось в 12:49 по местному времени.
После этих землетрясений последовала серия афтершоков магнитудой от 3,4 до 5,9, — пишут местные СМИ.
Подземные толчки также ощущались в близлежащих к Стамбулу регионах, в особенности в городах Бурса, Ялова и Текирдаг.
Ранее стало известно о разрушительном землетрясении магнитудой 7,7 в Мьянме. Вскоре после него последовал второй подземный толчок магнитудой 6,4. Подземные толчки были зафиксированы на расстоянии 253 км к северо-западу от столицы Мьянмы — Нейпьидо. Землетрясение зафиксировано на глубине 10 км. Второй подземный толчок магнитудой 6,4 произошел через 12 минут на расстоянии 28 км к югу от города Мандалай.
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