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В России
61
сегодня, 14:25

Россияне стараются не тратить деньги и экономить

Высокая инфляция, экономические кризисы и пандемия коронавируса изменили финансовое поведение россиян.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что пандемия коронавируса и геополитическая обстановка повлияли на финансовое поведение россиян, — пишет КП.

В период экономической стабильности люди могут позволить себе спонтанные траты, однако сегодняшняя реальность заставила взглянуть на деньги по-другому, — отметил эксперт.

«Люди осознали, что необходимо иметь подушку безопасности, которая бы обеспечивала их доходом на тот период времени, когда основные доходы падают. И тут в дело вступают банковские вклады», — заявил Сафонов.

Кроме того, по его словам, на желание экономить влияет достаточно высокая инфляция. Многие граждане откладывают покупки в надежде, что ситуация улучшится.

Согласно результатам опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman, большинство (75%) опрошенных россиян собираются экономить на майских праздниках.

Среди топ-5 категорий, на которых планируют экономить респонденты, оказались развлечения — 43%, крупные покупки для дома (мебель, бытовая техника) — 40%, гаджеты для личного пользования — 37%, отпуск и путешествия — 34%, транспорт (обслуживание авто, траты на такси) — 33%. Сумма ответов превышает 100%, поскольку была предоставлена возможность множественного выбора.

Несмотря на повышенную финансовую грамотность в вопросах создания подушки безопасности, россияне не спешат инвестировать в более рискованные активы, такие как акции. По мнению Сафонова, сейчас существует множество непредсказуемых факторов, которые могут вызвать падение на мировых фондовых рынках.
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