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В России
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28 минут назад
Между РФ и Мьянмой приостановили авиасообщение
Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании.
Действие единственного авиарейса из России в Мьянму (Янгон — Мандалай — Новосибирск) приостановлено на фоне низкой загрузки и землетрясения, произошедшего в стране весной, — рассказал коммерческий директор новосибирского аэропорта Толмачево Станислав Таравков.
«На сегодня у нас Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании. До этого, когда они выполняли программу, загрузка, к сожалению, была не очень высокая. Мы максимально пытались поддержать перевозчика различными рекламными акциями туристических организаций», — сказал он.
По его словам, отмена произошла также на фоне сильного землетрясения в Мьянме. При этом аэропорт ожидает, что перевозчик вернется к выполнению рейсов в осенне-зимнем расписании, — передает ТАСС.
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