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В России
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сегодня, 12:59
Против Apple в РФ завели дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений
Компании грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
«В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Apple Distribution International по ч. 3 ст. ст. 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета)», — сообщили в суде. Дата заседания по делу еще не назначена. По данной статье юридическим лицам грозит штраф до 4 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Apple регулярно привлекают в РФ к административной ответственности. В ноябре прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал компанию на 3,6 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации.
Роскомнадзор сообщал ранее, что в 2024 году количество штрафов за нарушение закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений снизилось на 27% в годовом выражении.
Сумма штрафов за ЛГБТ-контент («международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) выросла на 5,5%, — передает Bfm.ru.
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