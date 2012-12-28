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15 минут назад
Суд заочно приговорил Шляфмана к 13 годам за убийство певца Талькова
Приговор вынесен заочно, поскольку подсудимый проживает за границей.
«Шляфмана признать виновным (...). Назначить наказание сроком 13 лет в колонии общего режима», — заявила судья.
Приговор был вынесен заочно.
В прениях прокуратура просила суд приговорить Шляфмана к 14 годам колонии строгого режима. Защита выступала за оправдательный приговор.
Шляфман признан виновным в убийстве Талькова и покушении на представителя певицы Азизы Игоря Малахова.
Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по связям со СМИ Юлия Кольникова, Шляфман, который с 1992 года живет в Израиле, вину не признал.
«Но все доказательства, которые собраны следователями, опровергают его показания», — подчеркнула Кольникова, комментируя приговор.
Начальник управления по надзору за процессуальной деятельностью в органах СК прокуратуры Петербурга Юлия Гусева со своей стороны отметила, что в ходе судебного следствия были допрошены и оглашены показания ключевых свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники органов внутренних дел, присутствовавшие на месте происшествия. Также были «тщательно и всесторонне исследованы протоколы следственных экспериментов и заключения экспертиз, в частности судебно-медицинская баллистическая ситуационная экспертиза, согласно выводам которой Шляфман является единственным лицом, причинившим смертельное ранение Талькову».
Как установлено, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» Шляфман из неприязни к Малахову, которая возникла из-за спора об очередности выступлений на концерте, попытался его застрелить. В момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение.
Шляфман привлечен к ответственности по ч.2 ст.15 - п.д ст.102 УК РСФСР, п.д ст.102 УК РСФСР заочно, так как скрывается в Израиле с 1992 года. В октябре прошлого года петербургские следователи в Израиле допросили Шляфмана.
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