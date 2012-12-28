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В России
10
24 минуты назад

В РФ могут обязать письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду

В Госдуму внесут законопроект, обязывающий собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду.

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду, если они не заключают с арендаторами договор найма и не регистрируют его в установленном порядке, — передает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается дополнить статью 30 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которой собственник жилого помещения, предоставленного во владение или в пользование гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании, обязан получить согласие каждого собственника всех соседних и примыкающих помещений к такому помещению. При этом предлагается исключить из этого правила договоры, заключенные в соответствие со статьей 609 Гражданского кодекса РФ и зарегистрированные в соответствие с положениями ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта подчеркивают, что собственники жилых помещений в доме вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Но сдача квартир в наем, в том числе посуточно, зачастую становится нарушением прав иных собственников помещений в доме на комфортные условия проживания и становится причиной возникновения риска нанесения ущерба объектам общего имущества.

Законопроектом уточняется, что такое согласие оформляется собственником соседнего или примыкающего помещения в письменной произвольной форме, позволяющей определить его волеизъявление. Кроме того, в согласии указываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица — собственника, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица — собственника, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на соседнее или примыкающее помещение.

Авторы инициативы также предлагают ввести административную ответственность для собственника жилого помещения в случае, если он предоставляет помещение в аренду без заключения договора, и об ответственности собственника жилого помещения в случае предоставления такого помещения в аренду без согласия собственников соседних и примыкающих жилых помещений.

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить норму о праве граждан, жилищные права которых нарушены, обратиться за их защитой не только в суд, но и в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий региональный государственный жилищный надзор. По мнению авторов инициативы, это позволит сократить срок пресечения действий, нарушающих права пострадавших собственников жилых помещений в многоквартирном доме (МКД), а также снизит нагрузку на судебную систему РФ.

"Законопроект направлен на защиту прав соседей собственника, который сдает свою квартиру в аренду. Очевидно, что сдаваемая квартира, скорее всего, у ее собственника не единственная. Гражданин получает от нее доход, а все издержки ложатся, в том числе и на его соседей. Хорошо, когда квартира сдается на долгий срок. В этом случае договор регистрируется, сведения об арендаторе известны, и он заинтересован в нормальных отношениях с соседями. Но бывает и посуточная аренда. Когда подъезд в МКД превращается в проходной двор, съемщики часто ведут себя по принципу «после нас хоть потоп. Мы предлагаем дополнить Жилищный кодекс, применив такую же процедуру согласования, как при перепланировке квартиры», — отметил соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, квартира – это частная собственность, но сохранность объектов общего имущества в МКД является зоной интересов и финансовых расходов всех собственников в МКД. По мнению Кошелева, люди должны иметь правовой инструмент препятствовать «наплевательскому отношению» к правилам содержания общего имущества и тишины в ночное время одного из собственников, «квартиры в МКД не должны превращаться в гостиницы».

Парламентарий добавил, что на случаи добросовестной аренды эта инициатива не распространяется, так как если договор аренды будет зарегистрирован в установленном порядке, то проходить процедуру согласования с соседями не нужно.
аренда
квартиры
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