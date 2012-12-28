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В России
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48 минут назад
Полностью отечественный Superjet совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре
Полностью произведенный в России в рамках программы импортозамещения самолет SSJ-100 («Суперджет») успешно провел первый полет в Комсомольске-на-Амуре.
Уточняется, что в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем. Самолет поднялся в небо на российских двигателях ПД-8 разработки Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. Машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе.
Продолжительность полета составила около 40 минут, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 500 километров в час.
Первый вице-премьер Денис Мантуров поздравил авиастроителей с этим событием. Он уточнил, что полностью импортозамещенному «Суперджету» предстоит выполнить около 130 сертификационных полетов, включая специальные испытания в экстремально низких и высоких температурах.
«Программа импортозамещения самолета «Суперджет» вышла на финишную прямую. Кооперация предприятий «Ростеха» провела огромную работу. На лайнере заменили порядка 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент — двигатели. <…> Сейчас мы идем в рамках установленного графика», — сказал первый заместитель гендиректора «Ростеха" Владимир Артяков.
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