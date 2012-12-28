ООО «Прайд Медиа»: услуги по изготовлению агитационных материалов при предвыборной агитации

в период проведении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, которые состоятся 14 сентября 2025 года.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Прайд Медиа» (ИНН 4826086150,адрес регистрации : 398001,г.Липецк,пл.Победы,д.8,оф.405, т. 8(4742) 22-22-08, e-mail : media@pridemedia.ru ) уведомляет о готовности выполнить работы (оказать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатам для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, назначенных на 14 сентября 2025 года. Размер и условия оплаты являются едиными.

2. ООО «Прайд Медиа» сообщает о готовности оказать услуги по изготовлению агитационной аудио продукции для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, назначенных на 14 сентября 2025 года Размер и условия оплаты являются едиными.

Цены указаны с учетом НДС 20%.Дизайн и доставка в стоимость не входят, рассчитываются отдельно.Срок изготовления материалов согласовывается при размещении заказа и зависит от загруженности производства.Прайс-лист на изготовление агитационных аудиоматериалов.В случае срочного изготовления или сверхурочной работы (выходные и праздничные дни) применяется коэф. 2Цены указаны с учетом НДС 20%.Цены действительны с момента публикации.