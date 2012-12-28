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В России
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13 минут назад
Реальные ставки потребкредитов за месяц упали на 5 п.п.
За месяц реальные ставки скорректировали 11 банков из топ-15. Минимальная стоимость кредитов за месяц снизилась на 1 п.п., до 28,3% — таковы в среднем самые выгодные условия, которые сейчас предлагают банки, выяснили «Известия». Максимальная при этом составляет 42%.
Банки ждут начала цикла снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года, поэтому они уже сейчас начали постепенно уменьшать ставки по всем видам продуктов, уточнил управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.
«Еще в начале года допускалось, что Банк России повысит ключевую ставку, если не увидит устойчивого снижения инфляции, но сейчас такой сценарий уже не рассматривается всерьез, он крайне маловероятен», — уточнил он.
Тем не менее пока не идет речи о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 25 апреля, считают эксперты. Рынок ожидает, что в пятницу ЦБ смягчит сигнал, уточнила глава направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Они заранее корректируют условия, чтобы раньше других привлечь потребительский спрос и не проиграть конкуренцию.
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