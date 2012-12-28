Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Труп нашли под «Пинтагоном»
Происшествия
На улице Базарной с трехметровой высоты упала 23-летняя женщина
Происшествия
Родители встали на защиту учительницы своих детей
Происшествия
В Липецке завершено расследование громкого дела о взятке в 1 млн долларов
Происшествия
Над Липецком висит смог из-за неблагоприятных метеоусловий
Общество
Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Общество
Липецкая вечЁрка: бойня на дорогах, скейт-парк на инженерных сетях и весенний загар
Общество
Сегодня в Липецке: температурный рекорд неизбежен, полгорода без воды, липчан научат конфликтовать правильно
Общество
16-летний мотоциклист врезался в стоящий «Рено»
Происшествия
Каким блюдом можно заменить шашлыки?
Говорит Липецк
Читать все
Родители встали на защиту учительницы своих детей
Происшествия
Липецк в цвету
Общество
Автомобиль «Нива» при резком торможении на повороте улетел в кювет
Происшествия
В Данкове сиделка ограбила свою 86-летнюю подопечную
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На месте вывезенного контейнера-кафе в Нижнем парке появится детский игровой городок
Общество
Погода в Липецкой области остается сухой и жаркой
Погода в Липецке
Расселенный дом в Липецке сгорел там, где должен быть построен новый
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области снижается
Общество
В Липецке начали расконсервировать фонтаны
Общество
Читать все
В России
27
13 минут назад

Реальные ставки потребкредитов за месяц упали на 5 п.п.

Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК включает в себя не только ставку, но и все дополнительные расходы заемщика — страховки и комиссии) снизился на 5 п.п. перед заседанием ЦБ по ключевой ставке 25 апреля, сообщают «Известия» со ссылкой на данные крупнейших банков. Сейчас показатель находится на уровне 35%, хотя к концу марта он достигал 40%.

За месяц реальные ставки скорректировали 11 банков из топ-15. Минимальная стоимость кредитов за месяц снизилась на 1 п.п., до 28,3% — таковы в среднем самые выгодные условия, которые сейчас предлагают банки, выяснили «Известия». Максимальная при этом составляет 42%.

Банки ждут начала цикла снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года, поэтому они уже сейчас начали постепенно уменьшать ставки по всем видам продуктов, уточнил управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

«Еще в начале года допускалось, что Банк России повысит ключевую ставку, если не увидит устойчивого снижения инфляции, но сейчас такой сценарий уже не рассматривается всерьез, он крайне маловероятен», — уточнил он.

Тем не менее пока не идет речи о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 25 апреля, считают эксперты. Рынок ожидает, что в пятницу ЦБ смягчит сигнал, уточнила глава направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Они заранее корректируют условия, чтобы раньше других привлечь потребительский спрос и не проиграть конкуренцию.

кредиты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить