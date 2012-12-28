Резкий рост случаев бешенства произошел в Кузбассе в 2025 году

В Кузбассе дикие и домашние животные стали чаще болеть бешенством. Это следует из статистики управления ветеринарии Кузбасса, которую сообщили редакции VSE42.Ru в ответ на запрос.





Так, в 2021 и 2023 годах в регионе не было зафиксировано случаев заболевания, а 2022 году карантин по бешенству вводился только в Кемеровском муниципальном округе.В 2024 году число муниципалитетов, где выявили бешенство, выросло до трех — это Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский и Топкинский муниципальные округа. За неполные четыре месяца 2025 года больных животных обнаружили уже на шести территориях: в Ленинск-Кузнецком, Беловском, Кемеровском, Гурьевском, Топкинском и Новокузнецком муниципальных округах. Заразную болезнь обнаруживали у лис, собак и крупного рогатого скота.– На сегодняшний день ограничительные мероприятия действуют на территории Беловского, Гурьевского, Топкинского и Новокузнецкого муниципальных округов, – уточнили в ведомстве.Специалисты рассказали, что в очагах и неблагополучных пунктах в связи с введением карантинов вакцинировали всех животных, восприимчивых к вирусу бешенства. Это собаки, кошки, свиньи, лошади, крупный и мелкий рогатый скот.