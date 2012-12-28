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В России
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15 минут назад
Резкий рост случаев бешенства произошел в Кузбассе в 2025 году
В Кузбассе дикие и домашние животные стали чаще болеть бешенством. Это следует из статистики управления ветеринарии Кузбасса, которую
сообщили редакции VSE42.Ru в ответ на запрос.
В 2024 году число муниципалитетов, где выявили бешенство, выросло до трех — это Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский и Топкинский муниципальные округа. За неполные четыре месяца 2025 года больных животных обнаружили уже на шести территориях: в Ленинск-Кузнецком, Беловском, Кемеровском, Гурьевском, Топкинском и Новокузнецком муниципальных округах. Заразную болезнь обнаруживали у лис, собак и крупного рогатого скота.
– На сегодняшний день ограничительные мероприятия действуют на территории Беловского, Гурьевского, Топкинского и Новокузнецкого муниципальных округов, – уточнили в ведомстве.
Специалисты рассказали, что в очагах и неблагополучных пунктах в связи с введением карантинов вакцинировали всех животных, восприимчивых к вирусу бешенства. Это собаки, кошки, свиньи, лошади, крупный и мелкий рогатый скот.
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