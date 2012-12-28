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В России
3 минуты назад
Полиция проводит проверку после избиения школьника подростками-мигрантами в Москве
В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили об организации проверки по факту избиения школьника подростками-мигрантами.
«Департамент образования и науки города Москвы расценивает инцидент, произошедший в школе № 2120, как жестокий акт насилия. Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона. Мы оказываем полное содействие правоохранительным органам в расследовании. В департаменте создана специальная комиссия для проведения внутренней проверки, по итогам работы которой будут приняты меры в отношении виновных подростков и ответственных сотрудников школы №2120», — сказали в пресс-службе.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила в своем Telegram-канале, что взяла ситуацию на личный контроль.
«Подобным ситуациям не место ни в школе, ни в обществе в целом. Уверена, что по результатам проверки виновные будут наказаны. Будут сделаны выводы и даны рекомендации по недопущению и по профилактике агрессивного поведения в подростковой среде. Держу ситуацию на личном контроле», — написала она.
Ранее член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что в московской школе №2120 двое подростков-мигрантов избили ученика 8 класса, сломав ему челюсть, после чего школьника увезли в реанимацию.
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