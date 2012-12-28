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В России
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41 минуту назад
В Белгородской области мужчина погиб после удара дрона по грузовику
Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) угодил в КамАЗ в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области, водителя спасти не удалось.
По его словам, чрезвычайное происшествие произошло на повороте в село Сергиевка Краснояружского района. Водитель скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение.
Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
«По информации от администрации района, мужчина на собственном КАМАЗе ехал в свое хозяйство в хутор Красноорловский. Он отказался перевозить скот в безопасное место, оставил его в районе и регулярно ездил туда и обратно, чтобы накормить скотину. Так как проезд в Краснояружский район запрещен и пропуск выдают только на проезд в бронированном автомобиле с РЭБом, детектором дронов и всеми мерами защиты (бронежилет и каска), мужчина проезжал в свое хозяйство без разрешения, в объезд по полям. К большому горю, эта поездка закончилась трагедией», — рассказал глава региона, призвав местных жителей не рисковать своими жизнями.
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