Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Труп нашли под «Пинтагоном»
Происшествия
На улице Базарной с трехметровой высоты упала 23-летняя женщина
Происшествия
В Липецкой области вводится особый противопожарный режим
Общество
Из-за порыва сети на двух липецких улицах отключена горячая вода
Общество
Липецкая вечЁрка: бойня на дорогах, скейт-парк на инженерных сетях и весенний загар
Общество
Над Липецком висит смог из-за неблагоприятных метеоусловий
Общество
Сегодня в Липецке: температурный рекорд неизбежен, полгорода без воды, липчан научат конфликтовать правильно
Общество
В Липецке завершено расследование громкого дела о взятке в 1 млн долларов
Происшествия
Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Общество
Каким блюдом можно заменить шашлыки?
Говорит Липецк
Читать все
16-летний мотоциклист врезался в стоящий «Рено»
Происшествия
Депутат Липецкого горсовета попросил не горячиться с запретом жарить шашлыки в лесах
Общество
Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Общество
Превышения вредных веществ в воздухе Липецка не обнаружено
Общество
В Липецке завершено расследование громкого дела о взятке в 1 млн долларов
Происшествия
Родители встали на защиту учительницы своих детей
Происшествия
В Данкове сиделка ограбила свою 86-летнюю подопечную
Происшествия
Во время драки в елецком баре житель Белгорода украл сумку у участника потасовки
Происшествия
В Липецке начали расконсервировать фонтаны
Общество
Автомобиль «Нива» при резком торможении на повороте улетел в кювет
Происшествия
Читать все
В России
44
41 минуту назад

В РФ обсуждают новый вариант использования маткапитала

Власти обсуждают возможность направлять материнский капитал на программу долгосрочных сбережений (ПДС), накопительное страхование жизни (НСЖ) и ИИС-3, открытые на детей.

В России обсуждают новый вариант использования маткапитала. Предлагается разрешить тратить эти деньги на продукты так называемых семейных инвестиций. А именно — на накопительное страхование жизни и программу долгосрочных сбережений, — заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он положительно оценил инициативу. По его словам, это была бы хорошая поддержка семейных инвестиций, — пишут «Известия».

«Сейчас мы рассматриваем различные варианты продукта для «семейных инвестиций» и анализируем, как они могут работать на практике. Ведутся обсуждения различных конфигураций продукта, а также дополнительных льгот и стимулов. Одно из предложений — разрешить использовать материнский капитал для семейных инструментов сбережений, в частности для семейного накопительного страхования жизни. Тема достаточно сложная, но, по предварительной информации, Минфин поддерживает эту идею», — рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию жизни Глеб Яковлев.

Обсуждается и возможность использовать маткапитал для финансирования ИИС-3, открываемого для ребенка по программе «семейных инвестиций», которую предложил президент, — сообщил президент ассоциации участников фондового рынка НАУФОР Алексей Тимофеев.

Проработать запуск программы семейных сбережений президент РФ Владимир Путин поручил в декабре прошлого года. Он тогда назвал лишь одну льготу по такой программе: повышенный налоговый вычет как минимум до 1 млн рублей в год. Затем глава государства попросил правительство и ЦБ определить параметры такого механизма поддержки семей.
маткапитал
выплаты
пособия
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить