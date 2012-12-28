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В России
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41 минуту назад
В РФ обсуждают новый вариант использования маткапитала
Власти обсуждают возможность направлять материнский капитал на программу долгосрочных сбережений (ПДС), накопительное страхование жизни (НСЖ) и ИИС-3, открытые на детей.
«Сейчас мы рассматриваем различные варианты продукта для «семейных инвестиций» и анализируем, как они могут работать на практике. Ведутся обсуждения различных конфигураций продукта, а также дополнительных льгот и стимулов. Одно из предложений — разрешить использовать материнский капитал для семейных инструментов сбережений, в частности для семейного накопительного страхования жизни. Тема достаточно сложная, но, по предварительной информации, Минфин поддерживает эту идею», — рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию жизни Глеб Яковлев.
Обсуждается и возможность использовать маткапитал для финансирования ИИС-3, открываемого для ребенка по программе «семейных инвестиций», которую предложил президент, — сообщил президент ассоциации участников фондового рынка НАУФОР Алексей Тимофеев.
Проработать запуск программы семейных сбережений президент РФ Владимир Путин поручил в декабре прошлого года. Он тогда назвал лишь одну льготу по такой программе: повышенный налоговый вычет как минимум до 1 млн рублей в год. Затем глава государства попросил правительство и ЦБ определить параметры такого механизма поддержки семей.
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