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В России
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сегодня, 13:47
В Татарстане четверо погибли в результате столкновения грузовика с машинами на светофоре
МВД уточняет, что ДТП случилось на 59-м километре автодороги Казань — Буинск — Ульяновск.
«Сегодня ночью в Апастовском районе на 59-м км автодороги Казань-Буинск-Ульяновск водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, Lada, «Камаз» и Opel», — говорится в сообщении. Водитель и пассажир Sollers, а также водитель и пассажир Lada погибли.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают автоинспекторы.
По данным ведомства, водитель автомобиля Foton значительно превысил скоростной режим. При знаке ограничения движения до 50 км в час в связи с проведением ремонтных работ на данном участке дороги, он двигался со скоростью 117 км в час.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель автомобиля Foton, 28-летний житель Дрожжановского района республики, задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Мужчина вину не признает. По его словам, он двигался со скоростью 70 км в час и не смог остановить грузовик из-за отказа тормозов, — передает ТАСС.
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