Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Труп нашли под «Пинтагоном»
Происшествия
Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный
Происшествия
На улице Базарной с трехметровой высоты упала 23-летняя женщина
Происшествия
В Липецкой области вводится особый противопожарный режим
Общество
Из-за порыва сети на двух липецких улицах отключена горячая вода
Общество
Липецкая вечЁрка: бойня на дорогах, скейт-парк на инженерных сетях и весенний загар
Общество
Сегодня в Липецке: температурный рекорд неизбежен, полгорода без воды, липчан научат конфликтовать правильно
Общество
Над Липецком висит смог из-за неблагоприятных метеоусловий
Общество
На Центральном пляже уже появились первые загорающие
Общество
У памятника Чернобыльцам вновь нашли подозрительный предмет
Происшествия
Читать все
Над Липецком висит смог из-за неблагоприятных метеоусловий
Общество
16-летний мотоциклист врезался в стоящий «Рено»
Происшествия
Депутат Липецкого горсовета попросил не горячиться с запретом жарить шашлыки в лесах
Общество
Муниципальная программа «Мой двор» по-прежнему буксует
Общество
Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Общество
В Липецке завершено расследование громкого дела о взятке в 1 млн долларов
Происшествия
Житель Сокола во время скандала с матерью обругал и соседку
Происшествия
В Добром сотрудница сотовой компании оформила на клиентку кредит и потратила чужие деньги
Происшествия
Во время драки в елецком баре житель Белгорода украл сумку у участника потасовки
Происшествия
Лучшие огнеупорщики НЛМК работают в фасонолитейном цехе
НЛМК Live
Читать все
В России
48
сегодня, 13:47

В Татарстане четверо погибли в результате столкновения грузовика с машинами на светофоре

МВД уточняет, что ДТП случилось на 59-м километре автодороги Казань — Буинск — Ульяновск.

В Апастовском районе Татарстана в ДТП погибли четыре человека, — сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Сегодня ночью в Апастовском районе на 59-м км автодороги Казань-Буинск-Ульяновск водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, Lada, «Камаз» и Opel», — говорится в сообщении. Водитель и пассажир Sollers, а также водитель и пассажир Lada погибли.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают автоинспекторы.

По данным ведомства, водитель автомобиля Foton значительно превысил скоростной режим. При знаке ограничения движения до 50 км в час в связи с проведением ремонтных работ на данном участке дороги, он двигался со скоростью 117 км в час.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель автомобиля Foton, 28-летний житель Дрожжановского района республики, задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Мужчина вину не признает. По его словам, он двигался со скоростью 70 км в час и не смог остановить грузовик из-за отказа тормозов, — передает ТАСС.
ДТП
авария
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить