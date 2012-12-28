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В России
37 минут назад
Депутаты предлагают изменить критерии отключения отопления
Дополнительные критерии отключения отопления предложил ввести вице-спикер Госдумы Борис Чернышов после того, как многие россияне пожаловались на температуру 28-30 градусов тепла в квартирах при том, что на улице термометр показывает +25 градусов.
Вице-спикер Госдумы отметил, что сложилась парадоксальная ситуация: столбики термометров в квартирах москвичей и жителей других регионов показывают 28-30 градусов при уличной температуре в 25 градусов тепла. По его словам, ситуация требует оперативного решения.
«Учитывая, что это системная проблема, мы разработаем четкие критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах», — заявил Чернышов.
Парламентарий отметил, что людей удивляет контраст с зимним периодом, когда многие жаловались на недостаток тепла.
«Сложившийся подход, при котором отключение отопления или снижение температуры батарей зависит от календарных сроков либо каких-то формальных показателей, а не от реальных погодных условий, не соответствует современным реалиям. Властям на местах необходимо проявлять гибкость и оперативность в принятии решений», — подчеркнул он.
По его словам, комфорт граждан и рациональное использование энергоресурсов должны стать приоритетами в работе коммунальных служб. Депутат считает, что люди не должны страдать от жары в собственных квартирах, а бюджетные средства расходоваться на перетоп помещений.
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