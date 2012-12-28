Депутаты предлагают изменить критерии отключения отопления

Дополнительные критерии отключения отопления предложил ввести вице-спикер Госдумы Борис Чернышов после того, как многие россияне пожаловались на температуру 28-30 градусов тепла в квартирах при том, что на улице термометр показывает +25 градусов.