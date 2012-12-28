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В России
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сегодня, 12:16
В Госдуме хотят ограничить приём на платное образование в вузы с 2026 года
Прием на платное обучение в российские вузы может быть ограничен с 1 сентября 2026 года.
Госдума планирует принять соответствующий законопроект в первом чтении в мае, а в третьем чтении — до завершения весенней сессии, которая в этом году продлится до 3 августа. В поддержку законопроекта уже выступили три комитета — по просвещению, развитию гражданского общества и по охране здоровья.
Уточняется, что законопроект был разработан после выступления президента РФ Владимира Путина на заседании Совета при президенте по науке и образованию, которое состоялось 6 февраля 2025 года. Глава государства заявил о необходимости исключения чрезмерного платного набора по направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда.
«В России сегодня избыток юристов, экономистов и некоторых других профессий, которые молодежь получает за деньги, однако потом она никуда не может устроиться и остается невостребованной на рынке труда. Поэтому это очень своевременная инициатива. Государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.
Как отметила глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, законом предлагается дать правительству право устанавливать квоты на платные места. Вузы смогут принимать студентов на коммерческой основе только в пределах этих квот.
«Это не значит, что платного образования не будет. Это значит, что оно станет более целевым и эффективным», — подчеркнула депутат.
Ранее Владимир Путин подписал закон, по которому выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ. Если направление обучения в колледже и вузе совпадает, то абитуриент может поступить на основе вступительных испытаний. Если же нет, то нужно будет сдавать ЕГЭ. Ранее прием всех абитуриентов со средним профессиональным образованием проводился на основе вступительных испытаний, которые определял сам вуз, — передает РБК.
Авторы поправок уверены, что нововведение изменит качественный состав поступающих и будет побуждать молодых людей к выбору одной специальности, по которой они впоследствии будут работать, — считают авторы законопроекта.
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