Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Труп нашли под «Пинтагоном»
Происшествия
Прокуратура проверит сообщение о травмировании ребенка в парке Победы
Происшествия
Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный
Происшествия
В Липецкой области вводится особый противопожарный режим
Общество
На улице Базарной с трехметровой высоты упала 23-летняя женщина
Происшествия
Из-за порыва сети на двух липецких улицах отключена горячая вода
Общество
Липецкая вечЁрка: бойня на дорогах, скейт-парк на инженерных сетях и весенний загар
Общество
Сегодня в Липецке: температурный рекорд неизбежен, полгорода без воды, липчан научат конфликтовать правильно
Общество
На Центральном пляже уже появились первые загорающие
Общество
У памятника Чернобыльцам вновь нашли подозрительный предмет
Происшествия
Читать все
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!
Общество
Над Липецком висит смог из-за неблагоприятных метеоусловий
Общество
16-летний мотоциклист врезался в стоящий «Рено»
Происшествия
Муниципальная программа «Мой двор» по-прежнему буксует
Общество
Житель Сокола во время скандала с матерью обругал и соседку
Происшествия
Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Общество
Во время драки в елецком баре житель Белгорода украл сумку у участника потасовки
Происшествия
В Добром сотрудница сотовой компании оформила на клиентку кредит и потратила чужие деньги
Происшествия
Лучшие огнеупорщики НЛМК работают в фасонолитейном цехе
НЛМК Live
В Ельце сгорел балкон, а в Липецке — заброшенный дом
Происшествия
Читать все
В России
65
сегодня, 12:16

В Госдуме хотят ограничить приём на платное образование в вузы с 2026 года

Прием на платное обучение в российские вузы может быть ограничен с 1 сентября 2026 года.

С 1 сентября 2026 году планируется ограничить прием на платное обучение в высшие учебные заведения. Инициатива разработана по поручению президента России, — пишут «Известия».

Госдума планирует принять соответствующий законопроект в первом чтении в мае, а в третьем чтении — до завершения весенней сессии, которая в этом году продлится до 3 августа. В поддержку законопроекта уже выступили три комитета — по просвещению, развитию гражданского общества и по охране здоровья.

Уточняется, что законопроект был разработан после выступления президента РФ Владимира Путина на заседании Совета при президенте по науке и образованию, которое состоялось 6 февраля 2025 года. Глава государства заявил о необходимости исключения чрезмерного платного набора по направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда.

«В России сегодня избыток юристов, экономистов и некоторых других профессий, которые молодежь получает за деньги, однако потом она никуда не может устроиться и остается невостребованной на рынке труда. Поэтому это очень своевременная инициатива. Государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.

Как отметила глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, законом предлагается дать правительству право устанавливать квоты на платные места. Вузы смогут принимать студентов на коммерческой основе только в пределах этих квот.

«Это не значит, что платного образования не будет. Это значит, что оно станет более целевым и эффективным», — подчеркнула депутат.

Ранее Владимир Путин подписал закон, по которому выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ. Если направление обучения в колледже и вузе совпадает, то абитуриент может поступить на основе вступительных испытаний. Если же нет, то нужно будет сдавать ЕГЭ. Ранее прием всех абитуриентов со средним профессиональным образованием проводился на основе вступительных испытаний, которые определял сам вуз, — передает РБК.

Авторы поправок уверены, что нововведение изменит качественный состав поступающих и будет побуждать молодых людей к выбору одной специальности, по которой они впоследствии будут работать, — считают авторы законопроекта.
образование
вузы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить