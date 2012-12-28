Выдачи потребкредитов в марте стали снова расти

В марте выдачи потребительских ссуд стали снова расти после длительного падения. Об этом сообщили «Известиям» в крупных бюро кредитных историй (БКИ).



За март банки выдали россиянам потребительских кредитов на 219 млрд рублей, или на 15% больше такого же показателя за февраль, следует из данных «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ). Всего за прошлый месяц физлица оформили 1,28 млн займов, что лишь немногим превышает февральские цифры.Рост выдачи зафиксировали и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По их данным, количество оформленных потребзаймов в марте символически (на 0,5%) увеличилось по сравнению с февралем, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.В то же время, по его словам, объем выдачи кредитов наличными растет второй месяц подряд. Так, в марте этот показатель достиг 211 млрд рублей, увеличившись по сравнению с февралем на 15%. Он подчеркнул: до этого выдачи падали непрерывно с июля по декабрь 2024 года.В крупных банках подтвердили рост оформлений займов. В ВТБ сообщили, что объем потребительского кредитования в марте в 1,5 раза превысил показатель февраля. За прошлый месяц объем выданных ссуд увеличился на 18% по сравнению с предыдущим, рассказали в банке «Новиком».В первый месяц весны спрос на кредиты наличными заметно превысил февральские показатели: число заявок — почти на 30%, а объем выдач — на 15%, сообщили в ПСБ. Рост выдач отметили также в банках «Дом.рф» и «Санкт-Петербург».Положительная динамика в марте объясняется сезонной активностью граждан, а также реализацией отложенного спроса на фоне продолжающегося роста цен на товары, считают эксперты. Но говорить о смене тренда в кредитовании пока рано.