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В России
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10 минут назад
Производство стали в РФ будет падать второй год подряд
В России в 2025 году производство стали может сократиться на 2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 68,5 млн тонн.
Это консервативный вариант прогноза. По словам представителя «Русмета», в условиях сохранения текущей ключевой ставки реализуется именно этот сценарий. Сейчас ставка составляет 21% годовых, — пишут «Ведомости».
Большинство аналитиков считают, что на заседании 25 апреля совет директоров ЦБ РФ сохранит ее четвертый раз подряд.
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