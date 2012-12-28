Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Погибший в аварии малыш находился на руках матери
Происшествия
Фура в кювете, у самосвала оторвало кабину: авария на лебедянской трассе
Происшествия
10-месячный ребенок погиб в дорожной аварии
Происшествия
В столкновении грузовиков погиб 60-летний водитель: он стоял на обочине
Происшествия
Пешеходный переход к горбатому мосту не вернется
Общество
Бойня на дорогах: пятеро погибших, 22 раненых
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожан стращают лосями, роботы уже начали нанимать людей на работу
Общество
Прокуратура проверит сообщение о травмировании ребенка в парке Победы
Происшествия
В 36-ю школу привезли гнилые яблоки
Общество
6-летний мальчик повредил лицо из-за люка на самокатной трассе в парке Победы
Происшествия
Читать все
Прокуратура проверит сообщение о травмировании ребенка в парке Победы
Происшествия
6-летний мальчик повредил лицо из-за люка на самокатной трассе в парке Победы
Происшествия
Ящик с гнилыми яблоками в школе оказался случайно
Общество
На Центральном пляже уже появились первые загорающие
Общество
Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный
Происшествия
Бойня на дорогах: пятеро погибших, 22 раненых
Происшествия
Из-за порыва сети на двух липецких улицах отключена горячая вода
Общество
УФСИН России по Липецкой области возглавил Виктор Кислицин
Общество
У памятника Чернобыльцам вновь нашли подозрительный предмет
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +28
Погода в Липецке
Читать все
В России
47
54 минуты назад

В РФ запрет на покупку жилья за наличные могут принять до конца 2025 года

Данный проект позволит минимизировать мошеннические махинации на рынке недвижимости.

Зампред комитета Госдума по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в России до конца текущего года могут принять закон, устанавливающий запрет на проведение сделок с жильем за наличные, если оно дороже 1 миллиона рублей, — передает РИА Новости.

Ранее Российский союз участников рынка недвижимости, объединяющий компании из 58 регионов, включая таких крупных игроков риэлторского рынка, как «Самолет плюс» и «Этажи», предложил ввести обязательные безналичные расчеты в сделках с жильем, если они превышают лимит в 1 миллион рублей.

«Саму инициативу мы давно обсуждали с профессиональным сообществом. Я, безусловно, ее поддерживаю. При самом хорошем раскладе внесем законопроект в конце сессии, где-то в июне-июле. Я надеюсь, что к концу года теоретически можно принять», — отметила автор законопроекта Разворотнева, уточнив, что текст законопроекта уже подготовлен.

В пояснительной записке к документу говорится, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, выросло с 6 тысяч в 2022 году до 8 тысяч в 2023-м, а нанесенный гражданам ущерб увеличился с 32 до 42 миллиардов рублей. При этом на российском рынке 10–15% сделок между физлицами проходит за наличные, в то время как в США, Канаде, Европе, Китае, Южной Корее практика сводится к безналичным расчетам. А в Германии, Франции и Италии, например, наличные расчеты в пересчете на российскую валюту ограничены суммами от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

«В законопроекте представлена мировая практика, которая действительно сводит на нет эти наличные расчеты. Поэтому нам тоже тут деваться некуда, надо идти по этому пути», — объяснила Разворотнева.

Она уточнила, что предлагается оплачивать за наличные недвижимость не дороже 1 миллиона рублей. Соответствующие изменения планируется внести в статьи 558 и 861 Гражданского кодекса РФ, а ограничительную сумму установить постановлением правительства РФ.

Как добавил глава союза Александр Попов, законопроект направлен на повышение прозрачности сделок и минимизацию мошеннических рисков на рынке недвижимости.

«Важно подчеркнуть, что мы не против сделок за наличные с участием банковской системы, то есть через банковские переводы, электронные сервисы и системы безопасных расчетов. При таких расчетах банк выступает дополнительным гарантом проведения сделки. Но расчеты за квартиры бумажными деньгами «из рук в руки», когда их буквально приносят на сделку в сумках, или когда крупные суммы передают через банковские ячейки — это небезопасные способы, которые зачастую используют мошенники», — заявил он.
жилье
экономика
наличные
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить