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В России
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54 минуты назад
В РФ запрет на покупку жилья за наличные могут принять до конца 2025 года
Данный проект позволит минимизировать мошеннические махинации на рынке недвижимости.
Ранее Российский союз участников рынка недвижимости, объединяющий компании из 58 регионов, включая таких крупных игроков риэлторского рынка, как «Самолет плюс» и «Этажи», предложил ввести обязательные безналичные расчеты в сделках с жильем, если они превышают лимит в 1 миллион рублей.
«Саму инициативу мы давно обсуждали с профессиональным сообществом. Я, безусловно, ее поддерживаю. При самом хорошем раскладе внесем законопроект в конце сессии, где-то в июне-июле. Я надеюсь, что к концу года теоретически можно принять», — отметила автор законопроекта Разворотнева, уточнив, что текст законопроекта уже подготовлен.
В пояснительной записке к документу говорится, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, выросло с 6 тысяч в 2022 году до 8 тысяч в 2023-м, а нанесенный гражданам ущерб увеличился с 32 до 42 миллиардов рублей. При этом на российском рынке 10–15% сделок между физлицами проходит за наличные, в то время как в США, Канаде, Европе, Китае, Южной Корее практика сводится к безналичным расчетам. А в Германии, Франции и Италии, например, наличные расчеты в пересчете на российскую валюту ограничены суммами от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.
«В законопроекте представлена мировая практика, которая действительно сводит на нет эти наличные расчеты. Поэтому нам тоже тут деваться некуда, надо идти по этому пути», — объяснила Разворотнева.
Она уточнила, что предлагается оплачивать за наличные недвижимость не дороже 1 миллиона рублей. Соответствующие изменения планируется внести в статьи 558 и 861 Гражданского кодекса РФ, а ограничительную сумму установить постановлением правительства РФ.
Как добавил глава союза Александр Попов, законопроект направлен на повышение прозрачности сделок и минимизацию мошеннических рисков на рынке недвижимости.
«Важно подчеркнуть, что мы не против сделок за наличные с участием банковской системы, то есть через банковские переводы, электронные сервисы и системы безопасных расчетов. При таких расчетах банк выступает дополнительным гарантом проведения сделки. Но расчеты за квартиры бумажными деньгами «из рук в руки», когда их буквально приносят на сделку в сумках, или когда крупные суммы передают через банковские ячейки — это небезопасные способы, которые зачастую используют мошенники», — заявил он.
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