Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный
В России
66
48 минут назад
В Самарской области обнаружен гигантский 150-метровый тоннель
По слухам, он соединен с метро.
«Здесь, под слоем пыли, оживают истории индустриального прошлого. Завораживает своей формой и масштабом, а жар от старых труб заставляет невольно задуматься, ты попал в ад?», — говорится в описании к снимкам.
Как уточняет «КП Самара», тоннель длиной 150 метров расположен в Кировском районе. Точное предназначение сооружения неизвестно.
По данным СМИ, есть версия, что тоннель соединен с метро. Но ее опровергает тот факт, что до ближайшей подземки отсюда пара километров.
1
0
0
0
0
Комментарии