В России
41
14 минут назад
На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка
На вершинном кратере было зафиксировано свечение.
«Зафиксировано свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка, это начало нового извержения», — рассказали в учреждении.
Там добавили, что длительность свечения составила несколько минут, — передает ТАСС.
Код авиационной опасности вулкана Ключевская сопка сменился с зеленого на желтый, что делает его опасным для малой авиации, —отметили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).
«20 апреля началось эксплозивное извержение вулкана Ключевской стромболианского типа. Температура термальной аномалии над вулканом повысилась. KVERT продолжает вести наблюдение за вулканом Ключевской. Текущий код авиационной опасности желтый, предыдущий — зеленый. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты», — рассказали в учреждении.
Ключевая сопка — самый активный вулкан в Евразии. Его возраст составляет приблизительно 7 тыс. лет, а высота варьируется от 4688 до 4750 м над уровнем моря. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек. Рядом с вулканом Ключевская сопка извергается вулкан Безымянный.
Ранее в апреле сообщалось, что на Камчатке вулкан Безымянный начал извержение, пепел поднялся на высоту 4 км над уровнем моря, а его шлейф распространился на расстояние 90 км к северо-востоку от вулкана.
0
0
0
0
0
Комментарии