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сегодня, 13:40
Повышенный скоростной режим вновь введён на трассах М-4 и М-11
Ограничения скорости отменяются на скоростных участках трасс «Дон» и «Нева» с 21 апреля.
С 21 апреля 2025 года на скоростных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» отменяются ограничения скорости, которые были введены на зимний период для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонны, — говорится в сообщении.
Летом скоростной режим на участке обхода Ефремова с 296-го по 322-й км в Тульской области и с 706-го по 803-й км трассы М-4 «Дон» для машин будет составлять 110 км/ч. На дороге М-11 «Нева» в отрезке с 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга разрешенная скорость достигла 130 км/ч. С такой же скоростью можно передвигаться с 518-го по 544-й км в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка на трассе М-4 «Дон», — уточнили в компании.
Ранее «Автодор» сообщил об открытии еще одной платной дороги. Федеральная трасса А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — А-290 Новороссийск — Керчь приобретет такой статус с 22 апреля этого года. В «Автодоре» заявили, что дорога эксплуатировалась бесплатно с декабря 2024 года, — передает ТАСС.
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