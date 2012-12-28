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В России
4
2 минуты назад

KIA зарегистрировала новые товарные знаки в РФ

Южнокорейский автопроизводитель Kia официально зарегистрировал несколько новых товарных знаков на территории России.

С начала года Роспатент зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильной марки KIA, — передает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Последние три заявки компания подала в сентябре прошлого года. Роспатент одобрил их 16 апреля. Товарный знак будет действовать до 2034 года.

Как следует из документов, теперь KIA теперь может проектировать в России автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну машин, а также производить и продавать автомобили, технические масла и смазки.

В середине апреля южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что KIA вновь включила Россию в средне-долгосрочную стратегию бизнеса. В 4,19 миллиона машин, которые планируется продать в 2030 году, входят и 50 тысяч для российского рынка.

При этом, по мнению директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, возврата Kia и других иностранных брендов в Россию стоит ждать не ранее чем через два-три года. Пока что никаких переговоров по возобновлению поставок нет, отметил эксперт.

В Hyundai Motor Group не подтвердили включение РФ в планы Kia по продажам, пояснив, что сообщения со ссылкой на представителей автомобильной индустрии зачастую оказываются неточными и преувеличиваются в СМИ, нанося ущерб южнокорейским брендам.
KIA
товарные знаки
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