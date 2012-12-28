Найти подрядчика капремонта подземного перехода на площади Металлургов с первого раза не удалось
В России
18
7 минут назад
Программу льготного автокредитования в РФ расширят на семьи с детьми
Возобновить льготное автокредитования для семей с детьми предложил АвтоВАЗ. Мера поддержки должна заработать до конца апреля.
«Такая мера была уже в поддержке, потом она была сокращена. Сейчас мы предлагаем ее снова возобновить. Я надеюсь, что решение правительства и касса Минпромторга по этому виду бюджетных расходных обязательств уже находится в завершающей стадии решения. Поэтому полагаю, что до конца апреля мы увидим, что эта мера заработала», — заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
Программа «Семейный автомобиль» — это государственная инициатива, направленная на поддержку семей с несовершеннолетними детьми при покупке автомобиля. Сейчас семьи с детьми могут получить субсидию на покупку автомобиля в кредит только на Дальнем Востоке.
Программой льготных автокредитов могут воспользоваться медицинские работники, работники сферы образования, участники военных действий на Украине и члены их семей, граждане с инвалидностью, а также семьи с детьми с Дальнего Востока. Базовая скидка составляет 20% от стоимости автомобиля, для жителей Дальнего Востока — 25%. Минпромторг сообщал, что на финансирование программы льготного автокредитования в федеральном бюджете заложено более 36 млрд руб.
Под условия программы попадают автомобили с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн руб., набирающие не менее 2000 баллов за локализацию. Это все модели Lada, ВИС, УАЗ, «Москвич 3», ГАЗ (полной массой до 3,5 т).
Ранее Алиханов уточнял, что Минпромторг рассчитывает улучшить ситуацию на авторынке, расширив программу льготного кредитования. В министерстве не ожидают, что это позволит достигнуть «рекордов прошлого года», однако рассчитывают, что мера позволит преодолеть «сложный период, не останавливая развитие новой модельной линейки АвтоВАЗа», — передает РБК.
По итогам первого квартала продажи новых авто в России упали более чем на четверть — до 246,9 тыс. штук, в марте падение составило 45,5% (79,8 тыс. авто). При этом на долю Lada приходится более 30% продаж.
0
0
0
0
0
Комментарии