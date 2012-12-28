Найти подрядчика капремонта подземного перехода на площади Металлургов с первого раза не удалось
В мире
41
48 минут назад
Цены на золото впервые в истории превысили $3400 за унцию
Биржевая стоимость золота впервые в истории превысила $3400 за тройскую унцию.
Предыдущий максимум был достигнут в четверг. При этом иностранные банки ждут взлета стоимости до 3 700 долларов к концу года.
Уточняется, что золото дорожает на фоне дальнейшего ослабления доллара США и опасений торговой войны.
Котировки июньских фьючерсов на золото на на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 2,19%, достигнув $3401,3 за унцию, — сообщает РБК со ссылкой на данные торгов на 9:12 мск.
Торговый конфликт, начатый президентом США Дональдом Трампом, вывел из равновесия рынки, подорвав аппетит к рисковым активам и одновременно вызвав стремительный переток участников рынка в активы-убежища.
Поддержку рынку золота также оказала новость о том, что Трамп рассматривает возможность уволить главу ФРС Пауэлла.
0
0
0
0
0
Комментарии