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сегодня, 09:59

АвтоВАЗ продолжит выпускать Lada Granta при наличии спроса

АвтоВАЗ продолжит выпуск самой востребованной на рынке модели Lada Granta, пока на нее сохраняется спрос.

Глава «Автоваза» Максим Соколов заявил, что выпуск самой востребованной на рынке РФ модели Lada Granta будет продолжаться, пока на нее будет сохраняться спрос, — передает ТАСС.

В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме президент компании заявил, что «Автоваз» в ближайшие пять лет планирует снять Lada Granta с производства.

«Самый главный человек на «Автовазе» — это наш клиент. Сколько будет Granta востребована рынком, то есть нашими клиентами, столько она будет жить на нашем конвейере», — отметил он.

Соколов отметил, что в данный момент Granta также достаточно востребована на экспортных рынках, где «Автоваз» начинает восстанавливать и наращивать свое присутствие.

«В первую очередь, конечно, это белорусский рынок, Узбекистан, где мы тоже хотим восстановить наши объемы продаж, которые были до 2022 года, Казахстан», — подчеркнул он, добавив, что объемы Lada Granta будут сочетаться с объемами выпуска новой модели Lada Iskra.

«Мы постепенно будем наращивать объемы производства Lada Iskra. Но так, как это будет востребовано рынком. И постепенно уходить от производства Lada Granta, может быть, уже оставляя не всю палитру ее модификаций — в лифтбэке, в универсале, в седане — а, может быть, какие-то категории сокращать, наращивая в них производство Lada Iskra», — резюмировал он.
авто
Lada Granta
АвтоВАЗ
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