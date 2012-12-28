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сегодня, 09:59
АвтоВАЗ продолжит выпускать Lada Granta при наличии спроса
АвтоВАЗ продолжит выпуск самой востребованной на рынке модели Lada Granta, пока на нее сохраняется спрос.
В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме президент компании заявил, что «Автоваз» в ближайшие пять лет планирует снять Lada Granta с производства.
«Самый главный человек на «Автовазе» — это наш клиент. Сколько будет Granta востребована рынком, то есть нашими клиентами, столько она будет жить на нашем конвейере», — отметил он.
Соколов отметил, что в данный момент Granta также достаточно востребована на экспортных рынках, где «Автоваз» начинает восстанавливать и наращивать свое присутствие.
«В первую очередь, конечно, это белорусский рынок, Узбекистан, где мы тоже хотим восстановить наши объемы продаж, которые были до 2022 года, Казахстан», — подчеркнул он, добавив, что объемы Lada Granta будут сочетаться с объемами выпуска новой модели Lada Iskra.
«Мы постепенно будем наращивать объемы производства Lada Iskra. Но так, как это будет востребовано рынком. И постепенно уходить от производства Lada Granta, может быть, уже оставляя не всю палитру ее модификаций — в лифтбэке, в универсале, в седане — а, может быть, какие-то категории сокращать, наращивая в них производство Lada Iskra», — резюмировал он.
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