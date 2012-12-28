В России
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34 минуты назад
Во время марафона в Алма-Ате скончались два бегуна
Аккоян Рсалиев и Нурбол Ахмади были постоянным участниками забегов, в воскресенье они выступали на дистанции 21,1 км.
84-летний Рсалиев, регулярно участвующий в забегах с 2021-го, потерял сознание на первом километре, через минуту к нему приехала скорая, но у него уже не было пульса и реанимировать его не удалось. Врач сообщил, что предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.
Второй погибший, 21-летний Ахмади, упал на 16-м км дистанции и умер до приезда скорой помощи. Предварительно, он скончался от тромбоэмболии легочной артерии и острой сердечной недостаточности.
Организаторы выразили соболезнования родственникам умерших и заявили, что планируют оказать их семьям материальную помощь.
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