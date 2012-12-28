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36 минут назад
Разлив нефтепродуктов произошел в порту Холмска
"Сегодня (20 апреля) при перекачке топлива в береговые емкости из танкера "Александр Кащук", находящегося на шестом причале Холмского морского торгового порта, произошел разлив нефтепродуктов", — говорится в сообщении ведомства.
Вокруг судна установили боновое заграждение, чтобы избежать распространения горючего в окружающую среду.
Проверкой инцидента занимается сахалинская транспортная прокуратура. Она выяснит соблюдение законодательства при эксплуатации водного транспорта и при наличии оснований примет соответствующие меры.
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