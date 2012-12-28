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В России
24
18 минут назад

Судно с нефтепродуктами село на мель в Сахалинской области

Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку по факту посадки на мель грузового судна "Павловск". Разлива нефтепродуктов не допущено, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительным данным, 18 апреля в бухте Крабовая острова Шикотан рыболовное судно "Павловск" при отходе от грузового причала село на мель.

Сегодня после начала прилива судно самостоятельно снялось с мели и продолжило следование по маршруту "Южно-Курильск - Владивосток".

Известно, что на борту находится 21 член экипажа, никто не пострадал. Как проинформировали в следкоме, механических повреждений корпуса судна не зафиксировано, груз не утрачен, разлива нефтепродуктов не допущено.

Следователь Сахалинского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта". По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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