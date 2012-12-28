Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Установлена личность погибшей вчера на Восточном обходе девушки, ей было всего 18 лет
Происшествия
Родственники погибших на Восточном обходе ищут очевидцев аварии
Происшествия
Многодетная мать осталась без дома
Происшествия
Освящать куличи в липецких храмах будут весь субботний день
Общество
Четверо липчан вернулись из украинского плена
Общество
Житель Станового чуть не потерял миллион рублей из-за мошенников
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В 9-м микрорайоне горели подсобки магазина
Происшествия
В Елец прибыл «Поезд Победы»
Общество
В садоводческом товариществе «Венера» ночью бушевал пожар
Происшествия
Читать все
Родственники погибших на Восточном обходе ищут очевидцев аварии
Происшествия
На Соколе горел расселенный дом
Происшествия
Многодетная мать осталась без дома
Происшествия
В Липецке побит температурный рекорд 30-летней давности
Общество
В 9-м микрорайоне горели подсобки магазина
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +27
Погода в Липецке
Четверо липчан вернулись из украинского плена
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пожарные спасли пожилую женщину
Происшествия
В садоводческом товариществе «Венера» ночью бушевал пожар
Происшествия
Читать все
В России
29
23 минуты назад

В НАО штормовой ветер повредил 17 многоквартирных домов

17 многоквартирных домов повреждены из-за штормового ветра и метели в Ненецком автономном округе. Серьезных повреждений нет, коммунальные услуги предоставляются в обычном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора округа Ирину Гехт.

По данным Главного управления МЧС по округу, днем и вечером 19 апреля местами по НАО и в Нарьян-Маре наблюдается сильный северо-западный и северный ветер с порывами 25-27 метров в секунду.

"Сегодня в течение дня аварийно-диспетчерскими службами управляющих организаций города и поселка Искателей зафиксировано 17 повреждений на многоквартирных домах. На девяти домах зафиксированы локальные повреждения кровли, на четырех домах выявлены повреждения фасадов, на четырех - повреждения входных групп. Существенных повреждений жилого фонда не обнаружено, предоставление коммунальных услуг продолжается в штатном режиме", - написала Гехт в Telegram-канале.

По данным руководителя региона, на трех домах управляющие организации уже устранили выявленные дефекты, остальные будут устранены в течение ближайших пяти дней в зависимости от сложности работ и необходимости привлечения техники для работы на высоте. Управляющим организациям поручено 20 апреля провести внеочередные осмотры всех обслуживаемых многоквартирных домов, уточнить перечень дефектов и оперативно начать проводить ремонтно-восстановительные работы.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить