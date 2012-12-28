В России
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23 минуты назад
В НАО штормовой ветер повредил 17 многоквартирных домов
По данным Главного управления МЧС по округу, днем и вечером 19 апреля местами по НАО и в Нарьян-Маре наблюдается сильный северо-западный и северный ветер с порывами 25-27 метров в секунду.
"Сегодня в течение дня аварийно-диспетчерскими службами управляющих организаций города и поселка Искателей зафиксировано 17 повреждений на многоквартирных домах. На девяти домах зафиксированы локальные повреждения кровли, на четырех домах выявлены повреждения фасадов, на четырех - повреждения входных групп. Существенных повреждений жилого фонда не обнаружено, предоставление коммунальных услуг продолжается в штатном режиме", - написала Гехт в Telegram-канале.
По данным руководителя региона, на трех домах управляющие организации уже устранили выявленные дефекты, остальные будут устранены в течение ближайших пяти дней в зависимости от сложности работ и необходимости привлечения техники для работы на высоте. Управляющим организациям поручено 20 апреля провести внеочередные осмотры всех обслуживаемых многоквартирных домов, уточнить перечень дефектов и оперативно начать проводить ремонтно-восстановительные работы.
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