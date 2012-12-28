СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
В России
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43 минуты назад
В Тамбове выясняются причины смерти машиниста-крановщика на рабочем месте
Его тело нашли в кабине крана. Государственная инспекция труда начала расследование смертельного случая.
«В грейферном кране, расположенном в отделении подготовки сырья, был обнаружен работник без признаков жизни», — цитирует «ОнлайнТамбов.ру» пресс-службу Гострудинспекции в регионе.
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