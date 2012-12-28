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В России
48
43 минуты назад

В Тамбове выясняются причины смерти машиниста-крановщика на рабочем месте

Его тело нашли в кабине крана. Государственная инспекция труда начала расследование смертельного случая.

Государственная инспекция труда в Тамбовской области выясняет причины и обстоятельства смерти крановщика АО «Изоро». Его тело было найдено вечером 16 апреля на рабочем месте.

«В грейферном кране, расположенном в отделении подготовки сырья, был обнаружен работник без признаков жизни», — цитирует «ОнлайнТамбов.ру» пресс-службу Гострудинспекции в регионе.

производственный травматизм
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