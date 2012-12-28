«СпортВолна»: новый спорт-бар, где встретятся легенды



Улица Гагарина, 100б. 4 мая в полдень здесь, среди стеклянных фасадов, откроется не просто бар — эпицентр спортивной истории. «СпортВолна» готова стать мостом между трибунами и экранами, а ее двери распахнутся для тех, кто хочет не просто смотреть, а жить футболом.



Легенды у нас в гостях: Шмаров и Казанский

Это два человека, чьи имена знает каждый фанат. Валерий Шмаров, автор того самого «золотого гола», который в 1989 году вогнал в молчание Киев, будет раздавать автографы и вспоминать, как трепетало сердце перед роковым ударом. «Здесь будет та же энергия, что и на поле, — обещает Шмаров. — Только вместо спортивной экипировки — напитки и закуски в руках».

Денис Казанский, наш земляк, покоривший федеральные эфиры, возьмёт микрофон, чтобы прокомментировать матч «Факел» — «Спартак» так, как никто не услышит по телевидению. «В баре нет цензуры, — улыбается Денис. — Только адреналин и правда. Расскажу то, что никогда не войдет в повторы».

Гости нашего спорт-бара смогут побеседовать с приглашенными звездами и подискутировать об исходе игры. Валерий Шмаров раскроет, как побеждать, когда колени подкашиваются, а Казанский объяснит, почему комментатору нельзя пить кофе во время игры.

Мероприятие обещает быть эпичным, ведь история личных встреч команд горит! В прошлом сезоне «Факел» дважды обыграл московский «Спартак» — причем дома и на выезде с одинаковым счетом 2:0. «Спартак» — лидер атак: 44 гола за сезон, 3-е место в турнире. Их сила — скорость, дриблинг и мощь в штрафной. Команда «Факел» — боец за выживание: 15-е место, но умение биться до конца. Их козырь — оборона и контратаки. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Болельщики хозяев готовы «сорвать крышу» — поддержка трибун может стать решающей.

Ровно в 14:00 18 экранов, как порталы, перенесут гостей на поле, где «Спартак» сойдется с «Факелом». Но это будет не просто трансляция — интерактивный марафон. Фанаты будут спорить о тактике, официанты — лихо маневрировать с подносами. В меню гости смогут повыбирать между бургерами, глазированными рёбрами и классическими закусками, а также напитками на любой вкус.

Почему это нельзя пропустить?

«СпортВолна» задумана не как место, а как сообщество. Здесь ветераны футбола будут делить стол с теми, кто только мечтает о славе, а трибуна станет диваном. «Мы создаем пространство, где каждый почувствует: он не зритель, а участник», — говорит Алексей Вышегородцев, один из руководителей проекта.

4 мая в 12:00 «СпортВолна» зажжет свои огни. Осталось только купить билет на мероприятие — и, возможно, именно ваш голос через годы будут цитировать в стенах этого бара.





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