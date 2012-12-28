Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Погибший в аварии малыш находился на руках матери
Происшествия
Фура в кювете, у самосвала оторвало кабину: авария на лебедянской трассе
Происшествия
В столкновении грузовиков погиб 60-летний водитель: он стоял на обочине
Происшествия
Бойня на дорогах: пятеро погибших, 22 раненых
Происшествия
Пешеходный переход к горбатому мосту не вернется
Общество
Прокуратура проверит сообщение о травмировании ребенка в парке Победы
Происшествия
Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный
Происшествия
В Липецкой области вводится особый противопожарный режим
Общество
В 36-ю школу привезли гнилые яблоки
Общество
Из-за порыва сети на двух липецких улицах отключена горячая вода
Общество
Читать все
Из-за порыва сети на двух липецких улицах отключена горячая вода
Общество
В Липецкой области вводится особый противопожарный режим
Общество
Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +28
Погода в Липецке
В поселках Дачном, Матырском, Новой Жизни, Заречье отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: температурный рекорд неизбежен, полгорода без воды, липчан научат конфликтовать правильно
Общество
Липецкая вечЁрка: бойня на дорогах, скейт-парк на инженерных сетях и весенний загар
Общество
Забытый пакет оказался безопасным
Происшествия
У памятника Чернобыльцам вновь нашли подозрительный предмет
Происшествия
На Парковой подожгли мусорные контейнеры
Происшествия
Читать все
Бизнес
280
сегодня, 08:00

«СпортВолна»: новый спорт-бар, где встретятся легенды


Улица Гагарина, 100б. 4 мая в полдень здесь, среди стеклянных фасадов, откроется не просто бар — эпицентр спортивной истории. «СпортВолна» готова стать мостом между трибунами и экранами, а ее двери распахнутся для тех, кто хочет не просто смотреть, а жить футболом.

Легенды у нас в гостях: Шмаров и Казанский

Это два человека, чьи имена знает каждый фанат. Валерий Шмаров, автор того самого «золотого гола», который в 1989 году вогнал в молчание Киев, будет раздавать автографы и вспоминать, как трепетало сердце перед роковым ударом. «Здесь будет та же энергия, что и на поле, — обещает Шмаров. — Только вместо спортивной экипировки — напитки и закуски в руках».

Денис Казанский, наш земляк, покоривший федеральные эфиры, возьмёт микрофон, чтобы прокомментировать матч «Факел» — «Спартак» так, как никто не услышит по телевидению. «В баре нет цензуры, — улыбается Денис. — Только адреналин и правда. Расскажу то, что никогда не войдет в повторы». 

Гости нашего спорт-бара смогут побеседовать с приглашенными звездами и подискутировать об исходе игры. Валерий Шмаров раскроет, как побеждать, когда колени подкашиваются, а Казанский объяснит, почему комментатору нельзя пить кофе во время игры.

Мероприятие обещает быть эпичным, ведь история личных встреч команд горит! В прошлом сезоне «Факел» дважды обыграл московский «Спартак» — причем дома и на выезде с одинаковым счетом 2:0. «Спартак» — лидер атак: 44 гола за сезон, 3-е место в турнире. Их сила — скорость, дриблинг и мощь в штрафной. Команда «Факел» — боец за выживание: 15-е место, но умение биться до конца. Их козырь — оборона и контратаки. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Болельщики хозяев готовы «сорвать крышу» — поддержка трибун может стать решающей. 

Ровно в 14:00 18 экранов, как порталы, перенесут гостей на поле, где «Спартак» сойдется с «Факелом». Но это будет не просто трансляция — интерактивный марафон. Фанаты будут спорить о тактике, официанты — лихо маневрировать с подносами. В меню гости смогут повыбирать между бургерами, глазированными рёбрами и классическими закусками, а также напитками на любой вкус.

Почему это нельзя пропустить?

«СпортВолна» задумана не как место, а как сообщество. Здесь ветераны футбола будут делить стол с теми, кто только мечтает о славе, а трибуна станет диваном. «Мы создаем пространство, где каждый почувствует: он не зритель, а участник», — говорит Алексей Вышегородцев, один из руководителей проекта.

4 мая в 12:00 «СпортВолна» зажжет свои огни. Осталось только купить билет на мероприятие — и, возможно, именно ваш голос через годы будут цитировать в стенах этого бара.


Реклама. ООО «ХМЕЛЬ ХАУС». 18+

Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить