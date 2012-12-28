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В России
18
4 минуты назад

Кузбассу не хватает врачей более 80 специальностей

Минздрав Кемеровской области утвердил перечень дефицитных специальностей в системе здравоохранения. В списке более 80 наименований.

Системе здравоохранения Кемеровской области не хватает медиков 84 специальностей: от педиатра и терапевта до трансфузиолога и бактериолога. Это, как сообщает VSE42.Ru, следует из приказа «Об утверждении перечня должностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год», подписанного главой регионального Минздрава Дмитрием Бегловым. 

здравоохранение
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