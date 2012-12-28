Работодатели борются за кадры: в Липецке открылась ярмарка вакансий с зарплатами до 250 тысяч
В России
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4 минуты назад
Кузбассу не хватает врачей более 80 специальностей
Системе здравоохранения Кемеровской области не хватает медиков 84 специальностей: от педиатра и терапевта до трансфузиолога и бактериолога. Это, как сообщает VSE42.Ru, следует из приказа «Об утверждении перечня должностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год», подписанного главой регионального Минздрава Дмитрием Бегловым.
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