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В России
17
34 минуты назад

В РФ могут ввести единые стандарты для аренды самокатов

Главное предложение — ограничить суммарное количество самокатов всех операторов аренды на улицах в каждом городе.

В России могут ввести единые стандарты регулирования работы сервисов аренды самокатов. С такой инициативой выступили участники первого съезда микромобильных перевозок в столице, — передает РИА Новости.

«Яндекс» разработал единые правила для регулирования сервисов кикшеринга, компания направит свое предложение игрокам рынка и региональным властям, — заявил руководитель сервиса «Самокаты» «Яндекс Go» Леонид Ясиновский.

«Яндекс» сформулировал основные правила регулирования для кикшеринг-сервисов, чтобы поездки на самокатах были комфортны и безопасны для всех участников дорожного движения. Свои предложения компания направит игрокам рынка и региональным властям», — сказал Ясиновский на отраслевом съезде по средствам индивидуальной мобильности (СИМ).

Так, компания предлагает ограничить максимальное количество самокатов на улицах — предполагается, что это разгрузит городскую инфраструктуру и повысит порядок в городе, в том числе на тротуарах. А за серьезные нарушения «Яндекс» предлагает ввести обязательные штрафы. Это должно касаться передачи аренды несовершеннолетним, езды в пьяном виде и поездок вдвоем.

Что касается контроля за соблюдением правил, сейчас эта функция лежит на операторах. Но с ростом спроса на СИМ она частично перейдет городам — для неотвратимости наказания за нарушения «Яндекс» предлагает оснастить каждый самокат укрупненными номерами, чтобы поездки считывали городские камеры.

Ясиновский также предложил верифицировать пользователей через учетную запись на «Госуслугах» — это позволит не допускать к управлению детей и подростков.

«В Москве в новом сезоне уже тестируется обязательная верификация перед арендой самоката через портал Mos ID. За первый месяц авторизацию в Mos ID прошло больше 190 тысяч пользователей «Яндекс Go». Система также не допустила к поездкам 17 тысяч детей и подростков», — добавил он.

«Средства индивидуальной мобильности по правилам имеют приоритет на движение по тротуару. Больше 99% водителей СИМ управляют самокатом аккуратно и культурно. Тем не менее некоторые пользователи позволяют себе резкие маневры и мешают пешеходам. Чтобы предотвратить опасные ситуации на тротуарах, Яндекс и другие операторы проактивно снизили скорость самокатов до 20 км/ч. Мера необходима до момента появления отдельной инфраструктуры, по которой будет безопасно передвигаться с большей скоростью», — отметил Ясиновский.
самокаты
аренда
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