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В России
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49 минут назад
За ночь над регионами РФ сбили 56 беспилотников
За ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 56 украинских беспилотников самолётного типа.
Уточняется, что 27 беспилотников сбили над территорией Воронежской области,12 БпЛА — над территорией Белгородской области, 12 БпЛА — над акваторией Азовского моря, три — над территорией Республики Крым, по одному — над территориями Ростовской области и Краснодарского края, — говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.
В Белгородской области в результате атаки беспилотника погибли два добровольца самообороны Волоконовского района, в Шебекинском округе ранен один мирный житель. В Воронежской области в результате падения обломков БПЛА повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля и газовая труба, а также посечен фасад дома, — передает ТАСС.
В селе Белянка Шебекинского округа грузовой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона, был ранен водитель, — сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, множественными поверхностными осколочными ранениями живота, предплечья и ноги в Шебекинскую ЦРБ.
Два добровольца самообороны Волоконовского района погибли в результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области, — заявил Гладков.
В Воронежской области в результате падения обломков БПЛА повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля и газовая труба, а также посечен фасад одного дома. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. По словам главы региона, к настоящему моменту повреждение газопровода устранили.
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