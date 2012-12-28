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сегодня, 10:01

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на День Победы

Ближе ко Дню Победы в Центральной России ожидают умеренное тепло, днем температура поднимется до 13-18 градусов.

Конец апреля в Центральной России будет холодным, может даже пойти снег, — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Финал апреля будет холодным: по ночам воздух порой будет остывать до нуля — плюс пяти, днем скромные плюс семь — плюс 12 градусов. В сумерках в небе не исключено появление «белых мух» — слабого очагового символического снега без следов на земле», — сообщил эксперт.

По его словам, летнее тепло продержится в Центральной России до начала следующей недели, а затем погода вернутся к норме апреля и даже будет несколько холоднее, — передает РИА Новости.

Первая неделя мая будет относительно прохладной и влажной. В Москве по ночам будет выше плюс 2 — плюс 7 градусов, днем плюс 10 — плюс 15. Не обойдется и без дождей, — подчеркнул синоптик.

«На второй неделе мая, ближе ко Дню Победы, температурный фон [в Центральной России] повысится до положенной климатической нормы, и ожидается умеренное и вполне комфортное тепло», — заявил он.

По словам синоптика, утром температура будет плюс 5-10 градусов, днем — плюс 13-18 градусов. Однако прогнозы еще недостаточно точные.

Ранее в пресс-службе столичного управления МЧС заявили, что с 18 по 22 апреля в Москве будет аномально жарко. Средняя температура воздуха может превысить климатическую норму на семь градусов. Москвичам рекомендовали носить головные уборы, пить больше воды и держаться в тени.
погода
праздники
День Победы
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