Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях
На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
Чудом разошлись: утренняя пробка на улице Студёновской могла вырасти из-за ДТП с мотоциклом
Сегодня в Липецке: мастер-класс по росписи яиц, горожанам предложат зарплату до 250 тысяч рублей
В России
54
сегодня, 10:01
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на День Победы
Ближе ко Дню Победы в Центральной России ожидают умеренное тепло, днем температура поднимется до 13-18 градусов.
«Финал апреля будет холодным: по ночам воздух порой будет остывать до нуля — плюс пяти, днем скромные плюс семь — плюс 12 градусов. В сумерках в небе не исключено появление «белых мух» — слабого очагового символического снега без следов на земле», — сообщил эксперт.
По его словам, летнее тепло продержится в Центральной России до начала следующей недели, а затем погода вернутся к норме апреля и даже будет несколько холоднее, — передает РИА Новости.
Первая неделя мая будет относительно прохладной и влажной. В Москве по ночам будет выше плюс 2 — плюс 7 градусов, днем плюс 10 — плюс 15. Не обойдется и без дождей, — подчеркнул синоптик.
«На второй неделе мая, ближе ко Дню Победы, температурный фон [в Центральной России] повысится до положенной климатической нормы, и ожидается умеренное и вполне комфортное тепло», — заявил он.
По словам синоптика, утром температура будет плюс 5-10 градусов, днем — плюс 13-18 градусов. Однако прогнозы еще недостаточно точные.
Ранее в пресс-службе столичного управления МЧС заявили, что с 18 по 22 апреля в Москве будет аномально жарко. Средняя температура воздуха может превысить климатическую норму на семь градусов. Москвичам рекомендовали носить головные уборы, пить больше воды и держаться в тени.
0
0
0
0
0
Комментарии