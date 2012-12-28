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В России
49
57 минут назад

РФ в 2024 году экспортировала рекордные 5 тыс. тонн меда

Экспорт меда из РФ в 2024 году превысил 5 тыс. тонн, что стало рекордным показателем.

Экспорт меда из России по итогам 2024 года превысил 5 тыс. тонн, этот показатель на 40% больше, чем в 2023 году, и является рекордным, — сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

«Согласно оценкам экспертов, по итогам 2024 года объем российского экспорта меда превысил 5 тыс. тонн. Это является историческим рекордом и на 40% превосходит показатель 2023 года», — отмечается в сообщении.

Покупателями российского меда являются более 50 стран. В том числе отгрузки в Словакию в 2024 году выросли в 2,3 раза и достигли 1,2 тыс. тонн, в Сербию — в 2,3 раза, до более 1 тыс. тонн. В то же время поставки в Китай снизились на 3% и составили 800 тонн.

«По данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций), Россия входит в топ-10 крупнейших стран — производителей меда. При этом существует значительный потенциал по дальнейшему росту производства и экспорта меда и продукции пчеловодства. По оценкам Федерального центра «Агроэкспорт», к 2030 году российский экспорт меда может достичь $10 млн», — говорится в сообщении.
мед
экономика
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