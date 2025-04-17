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В России
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52 минуты назад
В Екатеринбурге толпа атаковала миграционный центр
В Екатеринбурге утром 17 апреля толпы иностранцев атаковали миграционный центр. Многим из них нужно получить документы, разрешающие проживать в России, например получить вид на жительство.
Отмечается, что десятки мигрантов пытались попасть в учреждение, где оформляют регистрацию. Чтобы утихомирить граждан, перед зданием выстрались люди в форме.
Одна из иностранок заявила, что за получением талона нужно провести в очереди больше двух суток.
«Тысячам людей грозит депортация!», — возмутилась женщина.
Другой мигрант попробовал начать писать списки из желающих попасть в центр, чтобы избежать давки. Однако из этой затеи ничего не вышло.
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