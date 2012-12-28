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В России
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8 минут назад
Минпромторг собирается сократить параллельный импорт товаров в РФ
Минпромторг России готовится обновить приказ о параллельном импорте, урезав объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам.
Как сообщили в министерстве, соответствующие изменения в приказ уже готовы и находятся на стадии регистрации.
«По мере того как развивается отечественное производство недостающих позиций, нарастают поставки из дружественных стран и других факторов, перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения», – пояснили в ведомстве.
Также представители Минпромторга отметили, что поменяется сама концепция параллельного импорта. Если раньше в приказ вносили целые категории товаров, то теперь он будет касаться конкретных производителей.
Кроме того, там заверили, что некоторые позиции отечественные бренды уже готовы заменить полностью.
По словам экспертов, новый подход также позволит таможне лучше контролировать потоки продукции прямо на границе, а значит, противостоять контрафакту.
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