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В России
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10 минут назад
Экзамен для присвоения статуса квалифицированного инвестора может стать платным
Центробанк России не исключает, что профессиональные участники могут ввести плату за сдачу специального экзамена для получения статуса квалифицированного инвестора.
«Это не государственные экзамены, а частные, поэтому не исключаю, что они могут быть платными. Но для профучастника это, скорее, не способ заработать, а возможность компенсировать расходы», — отметил он.
ЦБ не будет регулировать его стоимость.
«Мы же не регулируем тарифы на услуги профучастников. Но совершенно очевидно, что сдача такого экзамена будет многократно дешевле, чем получение платного образования, например, по специальности «Финансы и кредит», которое также дает статус квалинвестора. Конкретные цифры должен определить рынок. Мы надеемся, что они будут разумными. В любом случае - это самый «дешевый» путь для человека получить статус квалинвестора, если у него пока нет достаточного опыта работы или совершения сделок», — считает Мамута.
Возможные сроки начала его проведения он не назвал, отметив, что это будет зависеть от заинтересованности рынка.
«Напомню, экзамен принимает не ЦБ, мы только устанавливаем требования к сертификатам для признания квалинвестором, поэтому наша роль здесь скорее в экспертизе», — добавил Мамута.
Как ожидается, экзамен будет состоять из нескольких десятков вопросов на знание конкретных инструментов и понимание рисков.
«Число вопросов в первую очередь определяется количеством видов инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В стандартном тестировании для «неквалов» в зависимости от сложности инструмента может быть от четырех до семи вопросов. Но «квальных» инструментов много, и по нашей логике, как минимум на каждый вид инструмента должно быть четыре-пять вопросов. Так что, скорее всего, в целом в экзаменах их будет несколько десятков. Естественно, экзамен должен включать и более общие темы, связанные с пониманием того, что такое высокий риск, как он может реализоваться, как от него можно захеджироваться. Для квалинвестора в целом очень важно понимать, что делать с инструментом с высоким риском, как с ним жить в мире и согласии», — отметил Мамута.
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