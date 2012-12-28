ТОП 3 ПРЕМИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТА ЛИПЕЦКА

Эксперты утверждают - элитная недвижимость для Липецка условна – цена квадратного метра не сильно отличается от комфорт – класса. Как такое возможно? Давайте разбираться.

Например, премиальные таунхаусы в Романово Сити начинаются от 85.000 рублей за метр², а супер-сегмент индивидуальных вилл в этой же локации стартует от 88.000 за метр². Сам по себе кластер зависит от множества факторов. Среди ключевых: локация и престижность района, архитектура и качество строительства: использование премиальных материалов, концепция, инвестиционная привлекательность и ликвидность.

Чтобы было проще понять, как это работает рассмотрим на конкретном проекте:

Перед нами премиальный таунхаус в Романово Сити, средней площадью 176.39 м².

Обладатель таунхауса получает на выходе пример премиального кластера с изысканными архитектурными решениями и материалами отделки. Это чуть ли не единственный в области проект, в строительстве которого используется клинкерный кирпич .

Что сразу бросается в глаза:

Окна в пол позволяют любоваться закатами и окрестными лугами. Выходя на террасу можно почувствовать запах свежескошенной травы с собственного участка. Сама терраса служит местом для традиций, чаепитий, барбекю и встреч с друзьями.

В каждом таунхаусе реализован тёплый гараж до двух автомобилей или вещей, которые всегда должны быть под рукой.

Кратко о локации – проект расположился в 6 км от Липецка в Романово Сити. Город-спутник завоевал популярность среди жителей и гостей города уже давно. Забрав не одну награду в множестве федеральных номинаций, таких как Urban Awards и главную – любовь более 2500 жителей комплекса.

Узнать подробнее о Романово и застройщике – ГК «Ремстройсервис» можно тут .

Не забыли и об инфраструктуре. Уже работают фитнес-клуб, ресторан европейской кухни, бассейн 25х50 м, аптека, пункты маркетплейсов, рынок и многое другое.





Но ключевым стало строительство школы и садика, которые уже ведутся более чем для 600 маленьких жителей.

Проект насчитывает 36 премиальных таунхаусов, из которых большая часть уже продана. Программы покупки и условия уточняйте у менеджеров.





Сдача таунхаусов планируется уже в этом году. Получить презентацию планировок и узнать стоимость можно написав в мессенджер или звоните 50-01-01.





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