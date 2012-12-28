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В мире
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12 минут назад

Потребление вина в мире в 2024 году упало до минимума за 60 лет

Потребление вина в мире в 2024 году упало до самого низкого уровня с 1961 года.

В 2024 году объем мирового потребления вина составил 225,8 млн гл, что на 4,8% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 1961 года, — следует из данных Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). Упал и уровень потребления: OIV оценивает его в 214,2 млн гл, что также является минимумом с 1961 года, — передает РБК.

Что касается потребления, OIV в числе основных факторов, которые привели к его снижению по всему миру, называет: падение потребления конкретно в Китае, пандемия COVID и ее последствия, нарушение цепочек поставок, рост инфляции по всему миру. Все это привело к снижению спроса на вино.

На снижение производства повлияли климатические условия и заболевания винограда, которые затронули винодельческие регионы по всему миру. Эксперты отмечают, что погодные аномалии усилились на фоне экономической нестабильности и роста издержек.

В Италии объем производства составил 44,1 млн гл, что на 15% выше, чем в 2023 году. Итальянским винодельням удалось добиться роста благодаря более благоприятным погодным условиям в ряде регионов. Во Франции производство составило 36,1 млн гл, упав на 23,5% по сравнению с прошлым годом и на 17,9% ниже пятилетнего среднего. Это самый низкий показатель с 1957 года (32,5 млн гл). Снижение объясняется множеством погодных и биологических факторов: от заморозков до засух и града. Испания сохранила третью позицию в мире с объемом 31,0 млн гл, увеличив производство на 9,3% к 2023 году, но оно все равно остается на 11% ниже среднего уровня за пять лет.

Глобальная площадь виноградников в 2024 году также сократилась — до 7,1 млн га, продолжив многолетний нисходящий тренд.

Также в отчете говорится, что в прошлом году Россия увеличила объем производства вина на 19,3% по сравнению с предыдущим годом. Это один из самых высоких темпов роста среди винодельческих стран и третий результат после Грузии (+ 26,6%) и Аргентины (+23,3%).
вино
алкоголь
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