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Врач-диетолог назвала продлевающий молодость и защищающий от рака продукт
Врач-диетолог Марина Макиша назвала продукт, который продлевает молодость и защищает от онкологических заболеваний.
Эксперт отметила, что в яйцах содержится вещество под названием селен. По ее словам, некоторые исследования показали, что этот микроэлемент снижает риски развития рака. Кроме того, как сообщила диетолог, селен помогает сохранять молодость сосудов и организма.
Также она указала на пользу этого продукта для зрения. «В желтке содержатся бета-каротиноиды — это такая группа антиоксидантов. (...) Именно эти антиоксиданты очень полезны для нашего зрения, потому что они накапливаются в основном в сетчатке глаза и, самое главное, защищают глаз от возрастных изменений и снижают риск катаракты», — пояснила Макиша.
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