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В России
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сегодня, 13:31
В Совфеде приняли закон об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу
Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Документ был инициирован группой депутатов Госдумы, новыми нормами дополняется закон «О воинской обязанности и военной службе».
От призыва в армию освобождаются граждане РФ, не пребывающие в запасе и прошедшие военную службу в Вооруженных силах ДНР, в Народной милиции ЛНР, в воинских формированиях и органах обеих республик, а также граждане РФ, которые более полугода принимали участие в боевых действиях по решению органов власти ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.
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