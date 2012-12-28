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В России
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сегодня, 11:33
Два человека пострадали в результате атаки беспилотников на Ивановскую область
Два человека пострадали в результате налёта роя из семи украинских БПЛА самолётного типа на Шую в Ивановской области.
По оперативным данным штаба, погибших нет, двум легко пострадавшим оказана медпомощь. Система оповещения отработала штатно. Эвакуация не объявлялась. Специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий, — рассказали в Telegram-канале правительства Ивановской области.
С 08.00 до 09.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области, — ранее написали в Телеграм-канале Минобороны России.
В ночь на 16 апреля российская система ПВО уничтожила 26 украинских дронов ночью над несколькими регионами, включая Воронежскую область и Крым.
Из них девять аппаратов сбиты над Воронежской областью, восемь в Белгородской, четыре в Курской, два в Липецкой и два в Крыму. Один беспилотник перехвачен над Московским регионом.
Ранее Брянская область также подверглась атакам ВСУ, в селе Хоромное сгорели 20 домов.
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