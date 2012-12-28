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В мире
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2 минуты назад
Сотни российских туристов экстренно переселили из отеля в Хургаде
Свыше 300 российских туристов были вынуждены экстренно менять отель в Хургаде из-за антисанитарных условий и отключения электричества.
«Электричество отключали минимум на восемь часов, в отеле периодически не работал Wi-Fi, в номерах не убирались...», — говорится в публикации.
В итоге россияне написали в свои туристические компании жалобы и потребовали их переселить, после чего их экстренно расселили по разным отелям.
При этом, сотрудники отеля не понимали причин недовольства туристов, по их утверждению, в заведении все нормально, — пишет издание.
Уточняется, что инцидентом заинтересовалась местная туристическая полиция.
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