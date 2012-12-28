Организаторов концертов и матчей обяжут страховать зрителей

Правительство оценит, насколько рационально будет обязать организаторов массовых мероприятий страховать ответственность за причинение вреда жизни и здоровью зрителей. Причем в цене билета нужно будет указать стоимость такой страховки.