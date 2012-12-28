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В России
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26 минут назад

Свыше 20 глав государств и правительств ожидается на Параде Победы в Москве

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы ожидают более 20 глав государств и правительств, — передает ТАСС.

«Мы будем рады видеть всех: сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств», — сообщил Песков, отметив, что они будут отмечать этот праздник вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера назвал 9 мая архиважным днем и грандиозной датой.

По его словам, этот день особенно важен сейчас, когда в Европе снова виден нацизм и отсутствие единого стремления избавиться от него.
парад Победы
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