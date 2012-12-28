Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
В России
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26 минут назад
Свыше 20 глав государств и правительств ожидается на Параде Победы в Москве
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы будем рады видеть всех: сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств», — сообщил Песков, отметив, что они будут отмечать этот праздник вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь российского лидера назвал 9 мая архиважным днем и грандиозной датой.
По его словам, этот день особенно важен сейчас, когда в Европе снова виден нацизм и отсутствие единого стремления избавиться от него.
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